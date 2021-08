Washington (SID) - Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (35) ist bei seinem Comeback nach zweimonatiger Turnierpause früh ausgeschieden. Der Tennisstar aus Spanien unterlag in Washington D.C. im Viertelfinale dem Südafrikaner Lloyd Harris 4:6, 6:1, 4:6. Schon in seinem Auftaktmatch gegen Jack Sock (USA) hatte Nadal das Aus nur knapp vermieden.

Der 20-malige Majorsieger hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic (Serbien) bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und das Rasen-Highlight in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen. Beim Turnier in Washington stieg Nadal in die nordamerikanische Hartplatzsaison ein, die bei den US Open in New York (ab 31. August) gipfelt.