Köln (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier kommt rund einen Monat nach seinem misslungenen Wimbledon-Debüt weiter nicht in Fahrt. Der 23-Jährige aus Kempen verlor am Dienstag im kroatischen Umag auf Sandplatz gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet mit 4:6, 2:6 und schied zum vierten Mal in Folge bei einem ATP-Turnier in der ersten Runde aus. Im vergangenen Jahr war Altmaier in Umag noch bis ins Halbfinale vorgestoßen.