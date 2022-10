Köln (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat den zweiten Sieg nach seiner Knie-OP im Sommer gefeiert. Der Weltranglisten-55. drehte die Erstrundenpartie beim Hallenturnier in Florenz gegen den Ungarn Marton Fucsovics und zog nach 1:42 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:2 ins Achtelfinale ein. Dort trifft Otte auf den topgesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Nach einer Arthroskopie am Innenmeniskus hatte er zwischen Wimbledon und den US Open pausieren müssen und seine Top-Form der Rasensaison verloren. Dreimal unterlag Otte in der ersten Runde und blieb auch beim Davis Cup in Hamburg sieglos. Einzig in Nur-Sultan gewann er ein Match, schied aber anschließend im Achtelfinale aus.