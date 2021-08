Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Toronto/Kanada nach hartem Kampf bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner verlor nach 2:24 Stunden Spielzeit gegen den Italiener Fabio Fognini mit 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Für den 31-Jährigen war es das erste Match nach seiner Viertelfinalniederlage im Doppel mit Einzel-Olympiasieger Alexander Zverev bei den Sommerspielen in Tokio.