München (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München das Achtelfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Kölner besiegte am Dienstag den serbischen Qualifikanten Marko Topo nach 57 Minuten mit 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka. Zuvor musste das Turnier wegen starker Regenfälle unterbrochen worden.

Otte ist damit nach Daniel Altmaier der zweite deutsche Profi in diesem Jahr bei dem Sandplatzevent, der seine Auftakthürde meistert. Routinier Philipp Kohlschreiber war an Altmaier gescheitert und auch Max Hans Rehberg verpasste einen Sieg.

Am Mittwoch soll dann die deutsche Nummer eins Alexander Zverev im Achtelfinale gegen den dänischen Teenager Holger Rune ins Turniergeschehen eingreifen. In der ersten Runde hatte der topgesetzte Hamburger von einem Freilos profitiert.