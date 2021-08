Köln (SID) - Die Tennisprofis Dominik Koepfer (Furtwangen) und Jan-Lennard Struff (Warstein) sind bei der Generalprobe für die US Open im Achtelfinale chancenlos gescheitert. Beim ATP-Turnier in Winston-Salem/USA musste sich Koepfer dem topgesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 2:6, 3:6 geschlagen geben, Struff unterlag Ilja Iwaschka aus Belarus 2:6, 1:6.

Der 27-jährige Koepfer (Nr. 16) hatte die Runde der letzten 16 durch einen schwer erkämpften Sieg über den Italiener Marco Cecchinato (5:7, 6:4, 6:4) erreicht. Dem an Position neun gesetzten Struff (31) war ein glatter Erfolg über Cecchinatos Landsmann Gianluca Mager gelungen (6:2, 6:2). Die US Open in New York beginnen am Montag.