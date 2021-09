Hamburg (SID) - Alexander Zverev ist schon jetzt glücklich mit seinem Tennisjahr 2021. "Wenn ich kein anderes Match und nur die Goldmedaille gewonnen hätte, wäre es das beste Jahr meines Lebens gewesen", sagte der 24 Jahre alte Olympiasieger im Interview bei n-tv. Anfang August hatte der deutsche Topspieler in Tokio den größten Triumph seiner Karriere eingefahren. Der ganz große Coup bei Major-Turnieren blieb ihm dagegen weiter verwehrt.

Zuletzt scheiterte Zverev im Halbfinale der US Open an Novak Djokovic, er hält aber unverdrossen an seinen großen Ambitionen fest. "Ich habe zwei Riesenziele vor mir. Das sind natürlich die Grand Slams und die Nummer eins der Welt zu werden", sagte Zverev, für den nun am kommenden Wochenende erstmal der Laver Cup in Boston ansteht.

Bei dem Mannschaftswettbewerb trifft er an der Seite unter anderem von New-York-Champion Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas mit dem "Team Europe" auf das "Team World".