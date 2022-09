Hamburg (SID) - Australien hat in der deutschen Davis-Cup-Gruppe in Hamburg auch seine zweite Partie gewonnen und steht vor dem Einzug ins Finalturnier in Malaga. Das Team von Kapitän Lleyton Hewitt setzte sich gegen Frankreich 2:1 durch, zum Auftakt hatten die Australier Belgien 3:0 geschlagen. Am Sonntag (ab 14.00 Uhr/ServusTV) geht es gegen Deutschland womöglich um den Gruppensieg, die ersten beiden Teams der Zwischenrunde qualifizieren sich für die Endrunde.

Am Rothenbaum glich Alex de Minaur, in Abwesenheit des Wimbledonfinalisten Nick Kyrgios die australische Nummer eins, die französische Führung aus. Der 23-Jährige gewann gegen Benjamin Bonzi 6:3, 1:6, 6:4. Den entscheidenden Punkt holte das Doppel Matthew Ebden/Max Purcell gegen Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech (6:4, 6:4). Jason Kubler verlor sein Match gegen Richard Gasquet (2:6, 4:6).

Auch Deutschland hatte Frankreich 2:1 geschlagen, bei einem weiteren Sieg am Freitag gegen Belgien (ab 14.00 Uhr/ServusTV) hat die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann, die ohne den verletzten Olympiasieger und Lokalmatador Alexander Zverev antritt, gemeinsam mit Australien den Sprung zur Finalrunde (22. bis 27. November) geschafft. In Malaga treten die acht besten Teams im K.o.-System an.