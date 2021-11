Madrid (SID) - Dank russischer Schützenhilfe hat Tennisstar Novak Djokovic mit Serbien beim Davis Cup das Viertelfinale erreicht. Durch den 2:1-Sieg der Russen über Titelverteidiger Spanien in Gruppe A qualifizierte sich Serbien als einer der beiden besten Zweitplatzierten für die K.o.-Phase. In Gruppe F hatte das Team um Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic der deutschen Mannschaft den Vortritt lassen müssen, die am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) im Viertelfinale auf Großbritannien trifft.

Serbien kämpft indes am Mittwoch gegen Kasachstan um den Einzug ins Halbfinale. Die weiteren Viertelfinals bestreiten Italien gegen Kroatien am Montag und Russland gegen Schweden am Donnerstag. Das Endspiel im prestigeträchtigen Teamwettbewerb der Männer steigt am Sonntag in Madrid.