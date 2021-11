Innsbruck (SID) - Der Warsteiner Tennisprofi Jan-Lennard Struff bekommt es im ersten Gruppenspiel des deutschen Davis-Cup-Teams gegen Serbien mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic zu tun. Das geht aus den Aufstellungen der beiden Mannschaftskapitäne hervor, die kurz vor Start der Begegnung am Samstag (nicht vor 16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck veröffentlicht wurden. Gegen den Weltranglistenersten Djokovic hat Struff alle bisherigen sechs Duelle verloren, zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Bevor es Struff mit dem 20-maligen Major-Champion aufnimmt, bestreitet Dominik Koepfer (Furtwangen) das erste Einzel gegen Filip Krajinovic. Im abschließenden Doppel treffen Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt) auf Djokovic und Krajinovic. Bereits am Freitag hatte Serbien zum Auftakt Österreich mit 3:0 bezwungen. Nur die Sieger der sechs Vorrundengruppen sowie die beiden besten Zweiten ziehen ins Viertelfinale ein.