Innsbruck (SID) - Nach dem Überraschungssieg gegen Serbien will Teamkapitän Michael Kohlmann mit der gleichen Aufstellung gegen Österreich den Viertelfinaleinzug beim Davis Cup perfekt machen. Im Nachbarschaftsduell am Sonntag (nicht vor 16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck werden erneut Dominik Koepfer (Furtwangen) und Jan-Lennard Struff (Warstein) die beiden Einzel bestreiten, für das Doppel wurden wieder Kevin Krawietz (Coburg) und Tim Pütz (Frankfurt/Main) nominiert.

Nach dem 2:1 am Samstagabend gegen Serbien um Topstar Novak Djokovic reicht den deutschen Tennisprofis ein Sieg gegen Gastgeber Österreich, um als Gruppensieger sicher das Viertelfinale zu erreichen. Auch bei einer 1:2-Niederlage bestünde noch die Möglichkeit, als einer der beiden besten Zweitplatzierten der sechs Vorrundengruppen in die K.o.-Runde einzuziehen. Österreich tritt ohne den lange verletzten Topspieler Dominic Thiem an und hat keinen Top-100-Spieler im Kader.