Frankfurt am Main (SID) - Michael Kohlmann hat für das deutsche Tennis-Team vor dem Finalturnier im Davis Cup die K.o.-Runde als Minimalziel ausgegeben. "Wir wollen uns qualifizieren, wir wollen irgendwie nach Madrid. Ob als Erster oder Zweiter ist erstmal egal", sagte der Kapitän der Männer-Mannschaft des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) vor dem Auftakt in Innsbruck: "Serbien ist natürlich mit Novak Djokovic klarer Favorit in der Gruppe."

Der Teamgeist solle das ohne Spitzenspieler Alexander Zverev antretende deutsche Team durch das Turnier tragen, führte Kohlmann aus. Mit einem speziellen Spirit könne man "etwas Besonderes aus den Spielern rauskitzeln. Wir wollen, dass die Spieler danach sagen, 'es war eine ganz spezielle Woche'. Die Jungs sollen es lieben, für ihr Land zu spielen. Das soll eine Ehre sein".

Aufgrund des in Österreich ausgerufenen Lockdowns bleiben die Ränge in der Vorrunde leer. "Ich finde es extrem schade", sagte der 47-jährige Kohlmann: "Die Mannschaft kann einem Spieler viel Energie geben. Aber die Zuschauer machen die letzten Prozent aus, das wäre die Sahne auf der Torte gewesen. Aber wir können es nicht ändern. Wir müssen das so akzeptieren."

Das deutsche Team trifft in Gruppe F zum Auftakt am Samstag auf Serbien, einen Tag später geht es gegen Gastgeber Österreich. Nur die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale.