Baku (SID) - Domenico Vicini hat im Alter von 50 Jahren Tennis-Geschichte geschrieben. Vicini kam als erster Spieler zu seinem 100. Einsatz im traditionsreichen Davis Cup. Er bestritt für San Marino in der Europa-Gruppe vier im Spiel gegen Island ein Doppel. Der Routinier verlor zwar an der Seite des erst 17-jährigen Simone De Luigi, aber San Marino setzte sich am Ende mit 2:1 durch.

"Es ist eine großartige Leistung für mich. Es war eine lange Reise, aber von Anfang an konnte ich an so viele Orte reisen und so viele Dinge sehen", sagte Vicini, der 1993 sein Debüt gab. So lange er könne, werde er weiterspielen. Am Samstag geht es in den Play-offs gegen Gastgeber Aserbaidschan in Baku um den Aufstieg.