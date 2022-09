Hamburg (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff bestreitet bei der letzten Zwischenrunden-Partie im Davis Cup in Hamburg zwischen Deutschland und Australien am Sonntag (14.00 Uhr/Servus TV und DAZN) das Eröffnungseinzel. Der 32-Jährige aus Warstein trifft am Rothenbaum auf den acht Jahre jüngeren Max Purcell. Danach tritt der Kölner Oscar Otte gegen Thanasi Kokkinakis an.

Beide Teams sind bereits vorzeitig für das Finalturnier vom 22. bis 27. November in Malaga qualifiziert. Im abschließenden Doppel stehen sich voraussichtlich Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz sowie Purcell und Matthew Ebden, die diesjährigen Wimbledonsieger, gegenüber.