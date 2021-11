Innsbruck (SID) - Der überraschende Sieg gegen Serbien um Tennis-Topstar Novak Djokovic hat dem deutschen Davis-Cup-Team viel Selbstvertrauen gegeben, und mit diesem Schub soll nun gegen Österreich der Viertelfinaleinzug gelingen. "Das war sehr wichtig für das gesamte Team. Wir gehen mit breiter Brust in die zweite Partie gegen Österreich", sagte Doppelspezialist Kevin Krawietz im Hinblick auf das zweite Gruppenspiel am Sonntag (nicht vor 16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck, in dem ein Sieg den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen würde.

"Wir haben es in der eigenen Hand, das ist sehr wichtig", sagte Kapitän Michael Kohlmann nach dem 2:1 am Samstagabend gegen Mitfavorit Serbien, warnte aber vor den Österreichern, die ohne den lange verletzten Topspieler Dominic Thiem der Underdog der Gruppe sind. "Deutschland gegen Österreich ist immer speziell", sagte Kohlmann: "Wir kriegen da nichts geschenkt, wir müssen genauso wieder die zwei Punkte herholen."

Ohne Olympiasieger Alexander Zverev, der als Kritiker des derzeitigen Davis-Cup-Formats auf eine Teilnahme verzichtete, sorgte das Doppel Krawietz/Tim Pütz gegen Serbien für den entscheidenden Punkt gegen Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic und Nikola Cacic. Einen großen Anteil an diesem Erfolg schrieb Krawietz Teamchef Kohlmann zu. "Kohle hat uns immer vermittelt, dass wir eine Chance haben, auch wenn Djokovic gegenüber steht", erzählte der zweimalige French-Open-Sieger: "Wir haben alle ganz fest dran geglaubt."

Als Sieger der Gruppe F würde die deutsche Mannschaft auch das Viertelfinale in Innsbruck bestreiten, ehe es zu einem möglichen Halbfinale nach Madrid ginge. "Klar haben wir gesagt, wir wollen nach Madrid", sagte Kohlmann: "Aber das primäre Ziel war, Gruppensieger zu werden und in Innsbruck zu bleiben, die gleichen Bedingungen vorzufinden und hier das Viertelfinale zu spielen."