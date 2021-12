Montréal (SID) - Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu hat ihre Teilnahme an den Australian Open im Januar abgesagt. Die ehemalige US-Open-Siegerin erholt sich noch immer von den Folgen ihrer Corona-Erkrankung im April. "Gerade in diesem Jahr habe ich mehrere Wochen in Quarantäne verbracht, was mich stark beansprucht hat - sowohl mental als auch körperlich", schrieb Andreescu in einer Erklärung auf Twitter.

Zudem habe die Großmutter der 21 Jahre alten Nummer 46 der Welt ebenfalls aufgrund einer Corona-Infektion zuletzt "mehrere Wochen auf der Intensivstation verbracht, was mich wirklich schwer getroffen hat". Die Auszeit wolle Andreescu nutzen, um "nachzudenken, zu trainieren und mich auf die kommende Tennissaison 2022 vorzubereiten".