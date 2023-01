Melbourne - Aryna Sabalenka hat erstmals die Australian Open gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in einem umkämpften Endspiel in Melbourne mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina durch. Sabalenka, die aus Belarus stammt, ist die erste neutrale Athletin, die ein Majorturnier gewinnt.

Sie hat in diesem Jahr keines ihrer elf Matches verloren.

Sabalenka sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 1,95 Millionen Euro und springt in der Weltrangliste auf Rang zwei. Rybakina kann sich mit rund einer Million trösten und wird erstmal in die Top 10 des WTA-Rankings vorrücken.

Die gebürtige Russin spielt seit 2018 für Kasachstan und sorgte in Wimbledon für den ersten Grand-Slam-Triumph ihres Landes.