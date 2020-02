Australian Open

Melbourne - Sofia Kenin (USA) hat in ihrem ersten Finale bei einem Grand-Slam-Turnier auch gleich ihren ersten Titel gewonnen. Die 21 Jahre alte Aufsteigerin besiegte in Melbourne die ungesetzte ehemalige Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien) mit 4:6, 6:2, 6:2.

Kenin erstmals unter den Top 10 der Welt

Die an Nummer 14 gesetzte Kenin wird in der am Montag erscheinenden neuen Weltrangliste als Siebte erstmals unter den Top 10 stehen. Im Halbfinale hatte sie die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) bezwungen.

