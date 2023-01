Melbourne (SID) - Iga Swiatek ist längst ausgeschieden - aber die polnischen Fans können erneut über eine Halbfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier jubeln: Magda Linette sorgt bei den Australian Open weiter für Aufsehen und erreichte mit einem 6:3, 7:5-Sieg gegen Karolina Pliskova schon jetzt ihr bestes Ergebnis bei einem Major. Die 30-Jährige entnervte ihre Gegnerin, die sich aber auch zu viele einfache Fehler leistete.

"Es ist so emotional, ich kann es kaum glauben. Ich bin super dankbar und glücklich", sagte Linette nach ihrem Erfolg: "Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen."

Für Pliskova bleibt es bei zwei Finalteilnahmen auf Grand-Slam-Level. 2016 stand sie in New York im Endspiel, fünf Jahre später auch in Wimbledon. Die kampfstarke Linette träumt dagegen weiter vom ganz großen Überraschungscoup in Melbourne und trifft nun in der Runde der letzten Vier auf die Belarussin Aryna Sabalenka oder die Kroatin Donna Vekic. Sie ist die dritte polnische Halbfinalistin bei den Australian Open seit Einführung des Profitennis 1968.