Frankfurt am Main (SID) - Die Profiorganisation ATP hat mit Bedauern auf die Ausweisung von Novak Djokovic aus Australien reagiert. "Unabhängig davon, wie dieser Punkt erreicht wurde, ist Novak einer der größten Champions unseres Sports, und sein Fehlen bei den Australian Open ist ein Verlust für das Spiel", schrieb die ATP am Sonntag in einer Mitteilung. Sie respektiere die Entscheidung der australischen Justiz, sprach dem serbischen Weltranglistenersten aber auch Mut zu.

"Wir wissen, wie turbulent die letzten Tage für Novak waren und wie sehr er seinen Titel in Melbourne verteidigen wollte", schrieb die ATP weiter: "Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen." Jedoch empfehle die Organisation "allen Spielern weiterhin dringend eine Impfung".

Am Sonntag hatte ein australisches Bundesgericht den Einspruch des Grand-Slam-Rekordsiegers gegen die erneute Annullierung seines Visums vom Freitag zurückgewiesen. Der ungeimpfte Djokovic muss das Land verlassen und kann seinen Titel bei den am Montag beginnenden Australian Open nicht verteidigen.