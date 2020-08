New York - Nach der deutschen Tennisspielerin Julia Görges hat auch die frühere Weltranglistenneunte Andrea Petkovic auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit, einen Grund für die Absage nannten sie nicht. Zuletzt hatte Petkovic beim Einladungsturnier in Berlin im Juli gespielt.

Zahlreiche Topspieler hatten für das Turnier (ab 31. August) in New York in den von der Corona-Pandemie geplagten USA bereits abgesagt, darunter die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu (Kanada) und Rafael Nadal (Spanien).