Köln (SID) - Bei den US Open will die 19 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez ihr Tennis-Märchen weiterschreiben und in ihr erstes Grand-Slam-Finale einziehen. Nach Siegen über Titelverteidigerin Naomi Osaka, die deutsche Nummer eins Angelique Kerber und die Olympia-Dritte Elina Switolina wartet in der Nacht zu Freitag aber die nächste gewaltige Herausforderung. Die jüngste Spielerin im Halbfinale seit Maria Scharapowa 2005 trifft auf die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus.

Nach dem deutschen Sieg im Team steigt bei der Dressur-EM in Hagen die erste von zwei Entscheidungen über Einzel-Medaillen - und damit auch das mit Spannung erwartete Duell zwischen Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Rekord-Europameisterin Isabell Werth. Im Grand Prix Special ab 17.00 Uhr gehen die beiden Reiterinnen, die auch in Tokio Gold und Silber im Einzel unter sich ausgemacht hatten, als große Favoritinnen auf das Viereck.