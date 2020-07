Berlin (SID) - Deutschlands früherer Spitzenspieler Tommy Haas hofft, dass die Männer- und Frauen-Tour im August ihren Betrieb aufnehmen und auch die US-Open in den USA gespielt werden. "Die Turniere in den USA hatten Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ich gehe davon aus, dass es zu den Spielen kommen wird", sagte Haas vor dem Start der Tennis-Showturniere in der kommenden Woche Berlin (Servus-TV).

"Natürlich gibt es jeden Tag viele neue Coronafälle in den USA. Aber es wird auch mehr getestet", sagte Haas, der in Berlin als Spieler zurückkehren wird. Der frühere Weltranglistenzweite hatte vor drei Jahren seine Karriere beendet und ist mittlerweile Direktor des Masters-Turniers von Indian Wells/Kalifornien.

Warum Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev (Hamburg) seine Teilnahme für Berlin kurzfristig abgesagt hat, wusste auch Haas nicht. "Ich kann nicht für Sascha reden. Ich finde es schade, dass er nicht hier ist. Aber er hat ja jetzt auch einen neuen Trainer und will sich vielleicht auf die Turniere, die er geplant hat, vorbereiten", mutmaßte Haas.

In Berlin trifft Haas im Steffi-Graf-Stadion am Montag auf den 18 Jahre alten Italiener Jannik Sinner. "Jannik könnte mein Sohn sein", sagte der 42-jährige Haas mit einem Schmunzeln zum Duell der Generationen. Jan-Lennard Struff (Warstein/ATP-34.) bekommt es bei den "Bett1Aces" mit dem Spanier Roberto Bautista Agut (ATP-12.) zu tun.

Bei den Frauen trifft Julia Görges (Bad Oldesloe/WTA-38.) auf Anastasija Sevastova (WTA-43). "Wir kennen uns ewig lange, haben gefühlte zehnmal gegeneinander gespielt. Grundsätzlich freue ich mich, wieder Matches zu haben", sagte Görges. Andrea Petkovic (Darmstadt/WTA-87.) misst sich mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/WTA-12.).