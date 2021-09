New York (SID) - Angelique Kerber ist nach einem Comeback-Sieg ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Die 33 Jahre alte deutsche Nummer eins setzte sich mit 5:7, 6:2, 6:3 Erfolg im Duell zweier früherer Turnierchampions gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens durch und zeigte dabei eine überzeugende Leistung.

Nun könnte Kerber ein Duell mit der Titelverteidigerin Naomi Osaka erwarten, die in der 3. Runde auf Leylah Fernandez (Kanada) trifft. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hat eine 4:1-Bilanz gegen die japanische Starspielerin vorzuweisen.

Kerber hatte im Match gegen Stephens, die 2017 und damit ein Jahr nach ihr in New York den Titelgewinn gefeiert hatte, zunächst einen schweren Stand. Die deutsche Topspielerin kämpfte sich noch einmal von einem 1:4-Rückstand zurück zum 5:5 im ersten Satz, leistete sich in der entscheidenden Phase dann aber mehrere Konzentrationsfehler.

Im zweiten Durchgang übernahm dann die frühere Weltranglistenerste das Kommando und konnte ausgleichen, bevor es im dritten Satz zunehmend zu einem Nervenspiel wurde, das Kerber gewann.