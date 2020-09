New York (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei den US Open erwartungsgemäß in der ersten Runde gescheitert. Die 32-Jährige aus Metzingen verlor am Dienstag gegen die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 2:6, 2:6. Beim fünften Anlauf bei den US Open scheiterte Siegemund zum dritten Mal an ihrer Auftakthürde.

Von den fünf in Flushing Meadows gestarteten deutschen Frauen sind damit nur noch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) vertreten, in Runde zwei kommt es am Mittwoch zum Duell der beiden. Tamara Korpatsch (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) hatten am Montag ihre Auftaktpartien verloren.

Wegen Regens in New York hatte Siegemunds Match erst mit einstündiger Verspätung begonnen. Nach nervösem Beginn kämpfte sich die Fed-Cup-Spielerin gegen die formstarke Mertens zunächst gut ins Match - während die Deutsche aber im ersten Satz alle vier Breakchancen ungenutzt ließ, war ihre Gegnerin eiskalt nahm Siegemund zweimal den Aufschlag ab.

Mit sieben Spielgewinnen in Serie zum 4:0 im zweiten Satz sorgte die Belgierin für die Vorentscheidung. Dass Siegemund durchaus mit Mertens mithalten konnte, zeigte sich an insgesamt neun Breakchancen - doch Siegemund konnte keine einzige verwerten.