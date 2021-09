New York (SID) - Routinier Philipp Kohlschreiber hat den Drittrundeneinzug bei den US Open verpasst. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag in einer von Regenunterbrechungen beeinträchtigten Partie dem Spanier Pablo Andujar 4:6, 3:6, 1:6.

Kohlschreiber war mit einer 3:2-Bilanz gegen den Weltranglisten-74. ins Match gegangen und hatte sich viel vorgenommen, im ersten Satz agierte er noch auf Augenhöhe mit Andujar. Ab dem zweiten Satz hatte er aber größere Probleme mit seinem Gegner, der deutlich weniger vermeidbare Fehler machte. Kohlschreiber musste sich nach rund zwei Stunden Spielzeit geschlagen geben.

Auch Dominik Koepfer (Furtwangen) und Peter Gojowczyk (München) sind am Mittwoch noch in New York im Einsatz.