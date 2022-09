New York (SID) - Die Tschechin Petra Kvitova hat einen Drittrunden-Krimi bei den US Open für sich entschieden. Im Duell zweier früherer Grand-Slam-Siegerinnen kämpfte die 30-Jährige in 2:39 Stunden die zwei Jahre jüngere Spanierin Garbine Muguruza nieder und zog ins Achtelfinale ein. Kvitova setzte sich 5:7, 6:3, 7:6 (11:9) durch und war anschließend den Tränen nah.

Sie trifft nun auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula, die den Lauf der Chinesin Yuan Yue stoppte. Pegula, die das Match 6:2, 6:7 (6:8), 6:0 für sich entschied, erreichte erstmals die Runde der letzten 16 beim letzten Grand Slam des Jahres.