Köln (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria eröffnet aus deutscher Sicht die US Open der Tennisprofis in New York. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau, die mit ihrer Familie seit Jahren in Florida lebt, trifft am Montag (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) auf die an Position drei gesetzte Maria Sakkari. In Wimbledon hatte Maria das Duell mit der Griechin in der dritten Runde überraschend gewonnen.

Neben Maria schlagen noch sieben weitere deutsche Tennisprofis beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison auf - allerdings alle erst ab Dienstag. US-Superstar Serena Williams startet dagegen bereits am Auftakttag ins Turnier, das wohl das letzte ihrer Karriere sein wird. Die 40-Jährige trifft in der Night Session (Dienstag, 01.00 Uhr MESZ) auf Danka Kovinic aus Montenegro.