Köln (SID) - Tennisprofi Maximilian Marterer hat es ins Hauptfeld der US Open geschafft. Der Nürnberger setzte sich am Freitag in der letzten Runde der Qualifikation mit 6:4, 6:3 gegen Riccardo Bonadio aus Italien durch. Marterer ist bei den Männern der vierte Deutsche neben Oscar Otte (Köln), Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk (München).

Bei den Frauen haben die beiden Hamburgerinnen Tamara Korpatsch und Eva Lys noch die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Katharina Gerlach (Essen) scheiterten dagegen in der ersten Qualirunde, Nastasja Schunk (Ludwigshafen) in der zweiten.