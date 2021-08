New York (SID) - Titelverteidigerin Naomi Osaka hat sich zum Auftakt der US Open keine Blöße gegeben. Die 23 Jahre alte Japanerin, die zuletzt immer wieder sehr offen von ihren mentalen Problemen berichtet hatte, schlug die Tschechin Marie Bouzkova 6:4, 6:1 und trifft nun auf die serbische Qualifikantin Olga Danilovic.

Vor allem im zweiten Satz zeigte die viermalige Grand-Slam-Siegerin die Dominanz, die sie auf Hartplatz auszeichnet. In der Vorbereitung auf das Turnier in New York war Osaka bereits im Achtelfinale von Cincinnati ausgeschieden, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie nicht weiter gekommen.

Osaka hatte im Mai für großes Aufsehen gesorgt, als sie im Streit um einen Presseboykott bei den French Open zurückzog. Anschließend berichtete sie von Problemen mit Depressionen und ließ Wimbledon aus.