New York (SID) - Jannik Sinner hat seine Sammlung an Grand-Slam-Viertelfinals komplettiert. Durch den 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:4-Erfolg gegen den Belarussen Ilja Iwaschka im Achtelfinale der US Open ist der 21-Jährige der jüngste männliche Tennisprofi, dem dieses Kunststück seit Novak Djokovic 2007/08 gelingt. Auch bei den Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon hatte Sinner bereits die Runde der letzten Acht erreicht.

Er folgte in New York seinem Landsmann Matteo Berrettini, mit dem er zusammen das erste italienische Viertelfinal-Duo in der Geschichte des Turniers (seit 1881) bildet. Sinners nächster Gegner ist der Sieger der Partie zwischen dem spanischen Toptalent Carlos Alcaraz und dem kroatischen Routinier Marin Cilic.