Köln (SID) - Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) gehört bei den am Montag beginnenden US Open in Flushing Meadows für Sportwettenanbieter bwin zum erweiterten Kreis der Favoriten. Holt der deutsche Hoffnungsträger seinen ersten Grand-Slam-Titel, gibt es das 26-fache des Einsatzes zurück. Erster Anwärter auf den Turniersieg ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien mit der Quote 1,80.

Bei den Frauen ist die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) laut bwin nur Außenseiterin. Gewinnt Kerber in New York zum zweiten Mal nach 2016, gibt es das 51-fache zurück. Lokalmatadorin Serena Williams und Naomi Osaka aus Japan haben als Topfavoritinnen eine Titelquote von 6,50.