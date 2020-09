Köln (SID) - Deutschlands Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev hat laut Sportwettenanbieter bwin gute Chancen auf das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Demnach geht der 23-Jährige mit einer Sieg-Quote von 1,36 als Favorit in das Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta (Quote 3,2). Die Quote auf den Titel liegt bei 4,5.

Nach der Einschätzung von bwin könnte Zverev in einem möglichen Finale auf den Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew (Russland) treffen, der mit einer Quote von 1,83 gehandelt wird. Sollte der Österreicher Dominic Thiem das Finale erreichen, zahlt bwin das 2-Fache des Einsatzes zurück.

Bei den Frauen geht laut bwin die Japanerin Naomi Osaka (Quote 1,42) als Favoritin in das Duell mit Jennifer Brady aus den USA (2,90), im zweiten Halbfinale liegt Wiktoria Asarenka aus Belarus (Quote 1,78) vor US-Superstar Serena Williams (Quote 2,05).