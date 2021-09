Köln (SID) - Olympiasieger Alexander Zverev geht laut Wettanbieter bwin als Außenseiter in das Halbfinale der US Open gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Die Quote für einen Sieg des Hamburgers liegt bei 2,95. Sollte sich der 34 Jahre alte Serbe durchsetzen, zahlt bwin das 1,42-Fache aus.

Djokovic ist auch weiterhin mit einer Quote von 1,67 Favorit auf den Turniersieg. Für den "Djoker" wäre es der vierte Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr. Für einen Turniersieg von Zverev liegt die Quote bei 5,50. Bei den Frauen ist Aryna Sabalenka (Belarus) laut bwin Turnierfavoritin, bei einem Sieg zahlt der Wettanbieter das 2,1-Fache aus.