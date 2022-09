New York (SID) - Titelfavoritin Iga Swiatek ist im Eilverfahren in die dritte Runde der US Open eingezogen. Die 21-Jährige ließ bei ihrem 6:3, 6:2-Erfolg Sloane Stephens, die 2017 den Titel gewinnen konnte, keine Chance. Swiatek trifft nun auf Lauren Davis aus den USA und hat weiter ihren zweiten großen Triumph in diesem Jahr nach den French Open im Blick.

Mehr Probleme als die Weltranglistenerste hatte Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die Schweizerin setzte sich 3:6, 7:5, 6:2 in 2:27 Spielzeit gegen Sorana Cirstea aus Rumänien durch, die in der ersten Runde Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschaltet hatte.