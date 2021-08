Köln (SID) - Laura Siegemund hat wegen einer Knie-Verletzung ihren Start bei den am 30. August beginnenden US Open abgesagt. Die 33-Jährige aus Metzingen hatte sich erst Anfang August einer Operation unterzogen. 2020 gewann Siegemund das Damen-Doppel bei den US Open an der Seite von Wera Swonarewa (Russland). Die Slowenin Kaja Juvan rückt für Siegemund ins Hauptfeld nach.