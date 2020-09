New York (SID) - Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel in einem hochdramatischen Finale verpasst. Der 23 Jahre alte Hamburger verlor in New York sein erstes Major-Endspiel gegen den Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem aus Österreich trotz 2:0-Satzführung mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

Bislang letzter deutscher Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel bleibt damit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewonnen hatte. Becker war 1989 auch der letzte deutsche US-Open-Sieger. Für Thiem war es indes der erste Sieg im vierten Grand-Slam-Finale.