München/New York - Gerade einmal 74 Minuten waren vergangen, als Tennis-Star Alexander Zverev bereits in der dritten Runde der US Open stand. Der deutsche Tennis-Star ist damit seit mittlerweile 13 Spielen ungeschlagen.

13 Matches in Folge gewonnen. Man könnte aber auch sagen, zwei Titel in Serie geholt! Der Olympia-Sieg hat den gebürtigen Hamburger sichtlich beflügelt. Der Goldmedaille in Tokio, ließ Zverev den Titel beim Masters 1000 in Cincinnati folgen. Ein Sieg der ihm zusätzliches Selbstvertrauen geschenkt haben dürfte, da er in Cincinnati vorher nie ein Match gewinnen konnte. Nun soll der Titel bei den US Open her!

Drama im Finale 2020 gegen Dominic Thiem

Der Olympiasieger will den nächsten großen Schritt in seiner Karriere machen und endlich einen Grand-Slam gewinnen. Im vergangenen Jahr stand Zverev bereits im Finale, verlor damals in einem dramatischen Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Besonders bitter: Zverev führte bereits mit 2:0 in Sätzen, ehe Thiem sich wieder zurück kämpfte und ausglich. Auch im fünften Satz führte Zverev, verlor das Spiel aber letztendlich im Tie-Break. Diese Niederlage ist, bis heute, sicherlich die schmerzhafteste in der noch jungen Karriere des Hamburgers. Es scheint, als hätte er diesen Tiefpunkt als Motivation für das Jahr 2021 genutzt.

Denn seine Ergebnisse bei den Grand-Slam-Turnieren passen. Bei den Australian Open erreichte er das Viertelfinale, bei den French Open ging es sogar noch eine Runde weiter. Doch in Wimbledon kam Zverev nicht weit, er verliert im Achtelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aiassime. Anschließend überwog aber beim Deutschen die Enttäuschung über das frühe Aus. Doch Zverev zog sich mit einer ganzen Reihe von Erfolgserlebnissen bei Olympia und dem emotionalen Sieg selbst aus dem Sumpf heraus. Seither wirkt er beinahe unbesiegbar.

Wieder gegen Djokovic?

Ein Grand-Slam-Titel ist in Zverevs derzeitiger Form kein reines Wunschdenken. "Ich hoffe in zwei Wochen habe ich eine 18-Spiele-Siegesserie", sagt Zverev nach seinem Erstrundensieg bei den US Open. Das hätte zur Folge, dass er den ersten Grand-Slam seiner Karriere gewonnen hat und Novak Djokovic ein zweites Mal, einen Meilenstein, verwehrt hat.

Der Serbe könnte der erst dritte Spieler der Geschichte werden, der DEN Grand-Slam gewinnt. Sowohl die Australian und French Open, als auch Wimbledon gewann der Weltranglistenerste 2021 bereits. Sein großes Ziel, den Golden Slam, wird der "Djoker" nicht mehr erreichen können. Dafür hätte er auch die olympischen Spiele gewinnen müssen, scheiterte dort aber an Zverev im Halbfinale.

Sollte Zverev den Titel in New York gewinnen, hätte sich auch die Vorhersage seines letztjährigen Finalgegners bewahrheitet. Thiem munterte Zverev nach dem Finale 2020 auf: "Du (Zverev, Anm.d.Red.) hast mir mal gesagt, dass ich den Grand-Slam-Titel holen werde. Du wirst es zu 100 Prozent auch schaffen (...)". Schon in einer guten Woche könnte Thiems Prognose zur Realität werden.

Philipp Schmalz

