Köln (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria bekommt es bei den US Open der Tennisprofis zum Auftakt mit einer kniffligen Gegnerin zu tun. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau spielt in New York gegen die an Position drei gesetzte Maria Sakkari (27). Die Griechin war im Vorjahr in Flushing Meadows bis ins Halbfinale vorgedrungen.

Andrea Petkovic (Darmstadt) trifft auf Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 13), Jule Niemeier (Dortmund) auf Sofia Kenin (USA), Laura Siegemund (Metzingen) auf die Rumänin Sorana Cirstea. Angelique Kerber (Kiel) hatte unter der Woche wegen ihrer Schwangerschaft für das Highlight abgesagt.

US-Starspielerin Serena Williams (40), die ihre Karriere nach dem Grand-Slam-Turnier beenden wird, muss sich in der ersten Runde mit Danka Kovinic aus Montenegro auseinandersetzen.

Nach der Absage von Alexander Zverev (Hamburg), der nach seiner Knöchelverletzung noch nicht wieder fit ist, ist Oscar Otte bei den Männern größter deutscher Hoffnungsträger. Der Kölner spielt in der ersten Runde gegen den Polen Hubert Hurkacz (Nr. 8).

Daniel Altmaier (Kempen) hat in Jannik Sinner (Italien/Nr. 13) einen schwierigen Gegner erwischt, das Gleiche gilt für Peter Gojowczyk (München), der gegen Holger Rune (Dänemark/Nr. 28) bestehen muss. Rune hatte bei den French Open das Viertelfinale erreicht.