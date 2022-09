New York (SID) - Tim Pütz hat bei den US Open das Achtelfinale im Doppel erreicht. Der Davis-Cup-Spieler gewann an der Seite des Neuseeländers Michael Venus 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Portugiesen Nuno Borges/Francisco Cabral. Es ist für den 34 Jahre alten Frankfurter in diesem Jahr bereits der dritte Einzug in die Runde der letzten 16 bei einem Grand Slam.

Bei den Australian Open ging es für das Team Pütz/Venus noch eine Runde weiter ins Viertelfinale. Dies versuchen sie nun auch gegen Juan Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien zu erreichen. Pütz ist der letzte verbliebene Deutsche im Wettbewerb. Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies waren in der zweiten Runde gescheitert.