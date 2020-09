New York (SID) - Schon wieder Endstation Novak Djokovic: Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 28) ist bei den US Open am Weltranglistenersten aus Serbien gescheitert. Der 30-Jährige verlor das Drittrundenmatch gegen den Topfavoriten mit 3:6, 3:6, 1:6 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Struff hatte schon bei den Western and Southern Open Ende August sowie bei den Australian Open im Januar gegen den Superstar verloren.