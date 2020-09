New York (SID) - Davis-Cup-Spielerin Laura Siegemund sorgt bei den US Open im Doppel für Furore. Die 32-Jährige aus Metzingen zog an der Seite der Russin Wera Swonarjowa ins Halbfinale ein. Das Duo schlug die an Nummer zwei gesetzten Arina Sabalenka/Elise Mertens (Belarus/Belgien) mit 6:4, 7:6 (7:1).

Siegemund nahm damit ein Stück weit Revanche an Mertens, gegen die sie in der ersten Runde im Einzel mit 2:6, 2:6 verloren hatte. Um ein Finalticket geht es für Siegemund/Swonarjowa nun gegen die ungesetzten Russinnen Anna Blinkowa/Weronika Kudermetowa.