Los Angeles (SID) - Serena Williams hat ihre Teilnahme an den US Open im Gegensatz zu zahlreichen anderen hochkarätigen Spielerinnen nochmals bestätigt. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich spiele, wenn das Turnier stattfindet", sagte die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Welt bei einer virtuellen Pressekonferenz. Bereits Mitte Juni hatte die 38-Jährige trotz der damals hohen Coronazahlen in New York ihren Start für das Grand-Slam-Turnier ab dem 31. August angekündigt.

"Wenn es um die Gesundheit geht, bin ich sehr vorsichtig bei dem, was ich tue, und jeder in der Serena-Blase ist wirklich geschützt", sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Sie reise immer mit 50 Masken, um auch sicher eine greifbar zu haben, erklärte Williams: "Es ist cool, Tennis zu spielen, aber es geht um mein Leben und meine Gesundheit, deshalb war ich ein wenig neurotisch und werde es auch weiter sein."

Zuvor hatten bereits zahlreiche Spielerinnen und Spieler für das Turnier im New York abgesagt. Unter anderem werden die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien), die deutsche Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe) sowie die Top-Ten-Spielerinnen Elina Switolina (Ukraine) und Kiki Bertens (Niederlande) in Flushing Meadows nicht antreten. Bei den Männern sagten Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) sowie Nick Kyrgios (Australien) ab.