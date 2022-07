Köln (SID) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glaubt nach seiner schweren Verletzung im Halbfinale der French Open weiter an die Chance auf einen US-Open-Start. "Ich habe die US Open immer noch nicht aufgegeben - und für mich möchte ich natürlich beim Davis Cup dabei sein. Das ist schon ein Ziel", sagte der 25-Jährige im RTL/ntv-Interview.

Die US Open beginnen am 29. August, der Davis Cup folgt Mitte September. "Ich war in Brasilien dabei und deshalb wäre es bitter für mich, in Brasilien mit Deutschland gewonnen zu haben und dann aber in Hamburg nicht dabei zu sein, in meiner Heimatstadt", sagte Zverev.

Er war in Paris im Match gegen Rafael Nadal Ende des zweiten Satzes umgeknickt und hatte Bänderrisse im rechten Fuß erlitten. Seinen Heilungsfortschritt bezeichnete er als "in Ordnung. Ich kann mein Bein teilweise auch schon belasten. Es schaut alles gut aus, es fühlt sich auch alles gut an."