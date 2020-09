New York (SID) - Das Viertelfinale der US Open in New York zwischen Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) und dem Kroaten Borna Coric findet am Dienstag statt. Die Partie ist als zweites Match im Arthur-Ashe-Stadion angesetzt. Spielbeginn ist um 18.00 Uhr mit dem Frauen-Viertelfinale zwischen Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady (USA) und Julija Putinzewa (Kasachstan).