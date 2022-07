Kaum einer hatte damit gerechnet, dass Tatjana Maria das Halbfinale in Wimbledon 2022 erreicht. Doch mit ihrer Erfahrung und dem ebenso soliden wie ungewöhnlichen Slice auf Vorhand und Rückhand kämpfte sich die Deutsche unter die letzten Vier. Dort trifft die 34-Jährige auf ihre gute Freundin Ons Jabeur. Das Match findet am 7. Juli um 14:30 Uhr auf dem Center Court statt.

"Wir kennen uns schon eine Ewigkeit, sie liebt Kinder und sieht meine fast als ihre an", sagt Maria: "Sie ist ein Teil unserer Familie."

"Ich liebe Tatjana", sagt auch Jabeur: "Ich liebe Charlotte. Und die Kleine lacht immer, das gibt so viel Energie. Ich liebe einfach die ganze Familie." So viel Liebe wird auch vom bisher größten Duell in Jabeurs und Marias Tennisleben nicht gefährdet werden. "Wir sind so professionell, wir gehen auf den Platz und geben unser Bestes, aber nach dem Match ist wieder alles in Ordnung", sagt Maria.

Maria hat spätestens nach ihrem Sieg über Jule Niemeier in Wimbledon nichts mehr zu verlieren. Gewonnen hat sie schon mehr als sie sich erträumt hat: Darunter eine stattliche Summe Preisgeld (625.000 Euro) und Sympathien aus der ganzen Welt.

Wimbledon-Halbfinale: Kann ich das Match von Tatjana Maria gegen Ons Jabeur im Free-TV sehen?

Nein, das Spiel wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky zu sehen sein.

Maria vs. Jabeur: Wo sehe ich das Wimbledon-Halbfinale?

Das Duell zwischen Tatjana Maria und Ons Jabeur wird von Sky übertragen. Am Donnerstag stehen beide Damen-Halbfinals an.

Wimbledon 2022: Halbfinale - Maria vs. Jabeur im Livestream?

Das Match der Deutschen gegen Ons Jabeur wird nicht im kostenlosen Livestream verfügbar sein. Für den Livestream brauch es ein Abo bei Sky oder Sky Ticket.

Maria gegen Jabeur - Wie kann ich das Halbfinale im Liveticker verfolgen?

Ganz einfach: Auf ran.de und in der ran App wird das Match im Liveticker angeboten.

