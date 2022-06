Köln (SID) - Die letztjährige Halbfinalistin Angelique Kerber (Kiel) ist bei den am kommenden Montag beginnenden All England Championships in Wimbledon als einzige Deutsche gesetzt. In Abwesenheit der nicht zugelassenen Aryna Sabalenka (Belarus) und Darja Kassatkina (Russland) sowie der verletzten Leylah Fernandez (Kanada) ist Kerber die Nummer 15 der Setzliste. Angeführt wird das Ranking von French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen).

Bei den Männern rückt in Abwesenheit des Weltranglistenersten Daniil Medwedew (Russland) und des verletzten Alexander Zverev (Hamburg) der sechsmalige Wimbledonsieger Novak Djokovic (Serbien) an die Spitze der Setzliste. Dahinter folgen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien) und French-Open-Finalist Casper Ruud (Norwegen) auf den Plätzen zwei und drei.