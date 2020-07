Köln (SID) - Liebevolle Hommage an den jüngsten Wimbledonsieger der Geschichte: Zum 35. Jubiläum von Boris Beckers erstem Sieg auf dem "heiligen Rasen" hat die Laureus-Stiftung einen speziellen Videoclip veröffentlicht. Dieser solle Becker "als das ehren, was er ist: Eine deutsche Sportikone und darüber hinaus ein wertvoller und engagierter Botschafter der Stiftung", heißt es in einer Laureus-Mitteilung.

Das Video, das auf den Social-Media-Kanälen der Stiftung veröffentlicht wurde, zeigt Szenen von jenem denkwürdigen 7. Juli 1985, als der 17 Jahre alte Becker im Wimbledon-Finale Kevin Curren (Südafrika) bezwang. Unter dem Motto "Größer als Tennis" sind die Bilder jedoch nicht mit dem Original-Kommentar unterlegt, sondern mit legendären Kommentaren zu anderen großen Momenten der deutschen Sportgeschichte.

So macht Becker etwa seinen berühmten Hecht zu Jörg Wontorras Kommentar bei Michael Groß' Triumph über 200 m Schmetterling bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles ("Flieg, Albatros, flieg!"), den Matchball verwandelt Becker zu Tom Bartels' Jubel über Mario Götzes Siegtreffer im Finale der Fußball-WM 2014 ("Mach ihn, er macht ihn!").