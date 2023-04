Miami (SID) - Stellvertretend für ihre Landsleute haben Daniil Medwedew und Karen Chatschanow die Zulassung russischer und belarussischer Tennisspieler und -spielerinnen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon begrüßt. "Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich auf die Chance, dort zu spielen", sagte Medwedew am Rande des ATP-Masters in Miami. Wimbledon sei "ein Turnier, das ich liebe".

Während die Spielervereinigungen ATP und WTA Russen und Belarussen derzeit unter neutraler Flagge starten lassen, hatte der All England Club als Veranstalter von Wimbledon die entsprechenden Sportlerinnen und Sportler im vergangenen Jahr ausgeschlossen. Die ATP und WTA entschieden infolgedessen, für Wimbledon 2022 keine Weltranglistenpunkte zu vergeben.

Am Freitag teilte der All England Club mit, dass diese Regelung für das Turnier im kommenden Sommer (3. bis 16. Juli) aufgehoben sei. Chatschanow betonte, dass "alle russischen und belarussischen Spieler schon lange gesagt haben, dass sie dort spielen wollen". Wimbledon sei ein "wirklich großartiges und besonderes Turnier mit großer Historie", ergänzte er: "Ich bin wirklich froh, dass wir dort spielen können."

Auch in Wimbledon starten die Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge, zugelassen sind nur diejenigen, die den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht unterstützen. "Für uns ändert sich kaum etwas, wir folgen einfach den Regeln, das machen wir ja ohnehin", sagte Chatschanow: "Seit Ende Februar des vergangenen Jahres gibt es keine Flagge bei unseren Matches."