London - Die Organisatoren von Wimbledon wollen das wichtigste Tennisturnier der Welt 2021 auf jeden Fall stattfinden lassen. Nach der Absage der Championships in diesem Jahr teilte der All England Lawn Tennis Club (AELTC) am Freitag mit, dass er drei Szenarien für die Durchführung entwickele: mit Zuschauern und voller Auslastung der Anlage, mit reduzierter Zuschauerzahl sowie ohne Zuschauer.

Eine Durchführung des Grand-Slam-Turniers genieße unter den gegebenen Umständen die "oberste Priorität", diesem Vorhaben werde alles untergeordnet, teilte AELTC-Geschäftsführerin Sally Bolton mit. Abhängig sei die endgültige Entscheidung von den Vorschriften der staatlichen Gesundheitsbehörden. Das Wichtigste sei in diesem Zusammenhang die Gewährleistung der Sicherheit der Spieler und aller direkt Beteiligten.

